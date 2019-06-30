محافظ البنك المركزي يدعو لتحييد آلية "اينستكس" عن إطار الحظر الاميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محافظ البنك المركزي الايراني "عبدالناصر همتي"، اوضح في منشور على صفحته بالانستغرام اليوم الاحد، أن لتحقيق اداء مستدام يتطلب العمل وفق اينستكس بعيدا عن اطار الحظر الاميركي وأن تكون بحسب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجموعة الدولية 4+1 ( دول مجلس الامن الاربع دون اميركا + المانيا).بحيث يتم عبرها تنفيذ جميع المعاملات المسموح بها بحسب الاتفاق.

واضاف أنه يتعين بداية أن تشمل اينستكس كل السلع غير المحظورة الى أن يتوسع نطاقها وتشمل جميع السلع.

وبيّن همتي أن موارد اينستكس يجب ان تؤمن عبر صادرات النفط الى اوروبا ، التي اذا ما كانت تواجه محظورات مؤقتة في شراء النفط الايراني، عليها منح خط ائتمان طويل الاجل يُسدد عبر مستحقات النفط وذلك بصفة حل مؤقت قابل للدراسة، حيث إن الاوروبيين اقترحوا مقاربة تتماثل مع هذا الطرح خلال المفاوضات.

ونوه محافظ البنك الى أن ثمة نماذج متعددة في طور التنامي لمشاركة داعمي الاتفاق النووي في آلية اينستكس او الالية المماثلة (في ايران)، مؤكدا أن اينستكس تستحوذ على جانب محدود من استراتيجية البنك المركزي بسوق الصرف، حيث إن البنك عمل ويعمل على برامج متعددة في مجال النقد الاجنبي./انتهى/