المنتخب الايراني يتربع على عرش بطولة آسيا لمصارعة الحرة 2019 لفئة الشباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تتويج ايران جاء مبكرا ببطولة آسيا للمصارعة الحرة للشباب، بتأهل مصارعيها "مهدي شيرازي" في وزن 61 كغم و" علي رضا عبدالهي" في وزن 92 كغم و " امير حسين زارع" في وزن 125 كغم الى الدور النهائي و" امير حسين كاووسي" في وزن 74 كغم و " ابوالفضل هاشمي" في وزن 86 كغم للتنافس على الميدالية البرونزية في منافسات الاوزان الخمسة التي تجري اليوم الأحد.

وحصد شباب ايران 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في اليوم الاول لمنافسات بطولة شباب اسيا بالمصارعة الحرة الجارية في مدينة جونبوري بتايلندا.

وفي منافسات اليوم الاول والتي شملت 5 اوزان تقلد الذهب كل من محمد صادق فيروزبور (70 كغم) وعبدالله شيخ اعظمي (79 كغم) وعلي رضا ركابي (97 كغم) فيما نال الفضية علي رضا اشكيور (65 كغم).

ففي وزن 70 كغم تغلب محمد صادق فيروزبور في النزال النهائي على الكوري الجنوبي "سانغ هو هان" 10-0 وفاز عبدالله شيخ اعظمي في وزن 79 كغم في النزال النهائي على الصيني "تانغ سي" 10-0 ايضا ، وبنفس النتيجة فاز علي رضا ركابي في نهائي وزن 97 كغم على التركمنستاني ضياء محمد صفر اوف./انتهى/.