باريس ولندن وبرلين تجدد التزامها باتفاق إيران النووي رغم الخوف من انهياره

وجاء في البيان المشترك أن الدول الثلاث قلقة للغاية بعد الهجمات التي وقعت في الخليج وتردي الأوضاع الأمنية في المنطقة، كما أكد على أن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن طرق لخفض التصعيد واستئناف الحوار.

وأعربت الدول الثلاث عن قلقها العميق من احتمالية انهيار الاتفاق الموقع في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات، بعد استمرار الولايات المتحدة في فرض العقوبات، وقرار إيران عدم احترام التزاماتها المتفق عليها.

ولفت البيان إلى أن خطر انهيار الاتفاق "يفرض على الأطراف الموقعة عليه التأني، والتفكير في العواقب التي قد تنجم عن أعمالهم".