امريكا تتهم 3 إيرانيين بنقض العقوبات ضد بلادهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن يورونيوز ، أن النيابة العامة في مدينة نيويورك الأمريكية، اتهمت ثلاثة إيرانيين بالتصدير غير الشرعي "لأطنان عدة" من ألياف الكربون إلى إيران، وهي مادة تستخدم في الصناعة العسكرية الصاروخية والنووية وتخضع للرقابة.

التهم صدرت أمس الثلاثاء بحق ضد المتهمين، بعد تسليم ألمانيا لأحد المتهمين إلى واشنطن واسمه بهزاد بورغانناد.



ولا يزال المتهمان الآخران، علي رضا شكري وفرزين فريدمانش، طليقين، وفقاً للسلطات الفيدرالية الأمريكية.

وبحسب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، يمنع تصدير ألياف الكربون إلى طهران، لإمكانية استعمالها في تصنيع صواريخ بعيدة المدى، وقطع أجهزة الطرد المركزي التي تساعد في تخصيب اليورانيوم.

وحسب مزاعم امريكا فأن المتهمين قاموا بشراء أطنان من مادة ألياف الكربون إلى إيران عن طريق دولة ثالثة تعاونت معها تركيا حسب المصادر وعبرت اوروبا والامارات نحو الأراضي الايرانية. /انتهى/.