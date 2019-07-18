  1. السياسة
١٨ يوليو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩

وزير الدفاع يتفقد انتاج مدافع هاون 'ميثاق' و'هويتزر'

وزير الدفاع يتفقد انتاج مدافع هاون 'ميثاق' و'هويتزر'

قام وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي، بزيارة تفقدية لمنظمة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع، واطلع عن كثب على سير العمل في خطوط انتاج مدافع هويتز عيار 105 ملم ذاتية الدفع ومدافع هاون "ميثاق" عيار 81 ملم المحمولة على المركبات التكتيكية.ِ

وافادت وكالة مهر للانباء أن وزير الدفاع العميد امير حاتمي أشارخلال زيارة تفقدية لمنظمة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع، الى المسؤولية الخطيرة والحساسة للصناعات الدفاعية، والإسناد الشامل للقوات المسلحة في ساحة القتال والمواجهة مع التهديدات المحتملة المعادية، وقال: تقع على متخصصي الصناعات الدفاعية مسؤولية دائمة بأن يشعروا انفسهم انهم دوما الى جانب المقاتلين في الخطوط الامامية، ليتمكنوا من لمس التوقعات والهواجس والاحتياجات والافكار لدى هؤلاء المقاتلين عن كثب.

ولفت الى ضرورة استخدام المعرفة العصرية والتقنية العالية في انتاج الاسلحة الدفاعية، لضمان النصر القاطع في عمليات المقاتلين ضد العدو في ساحة المعركة حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

وأشار العميد حاتمي الى ان النظام الاستكباري بزعامة الشيطان الاكبر اميركا وحلفائها، بدأ بشن حرب اقتصادية شاملة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية مستخدما كل طاقاته وامكاناته الناعمة والصلبة، الا ان الشعب الايراني العظيم أثبت انه من خلال اعتماده استراتيجية المقاومة الفاعلة وبتحليه ببصيرته ومعرفته العدو حق معرفة، لم يخضع امام اطماع جبهة الباطل ولن يفعل، وسيتمكن مرة اخرى من فرض الهزيمة على هيمنة النظام الاستكباري في حرب الارادات. /انتهى/. 

رمز الخبر 1896385

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