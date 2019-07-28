قانون جائر بحق المسلمون الشيعة في "نيجيريا"

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن موقع "البلد" أنه ذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية -في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية- أن المحامي العام النيجيري "دايو أباتا"، أكد أن المحكمة الفيدرالية وافقت على هذه الخطوة التي يرى المراقبون أن من شأنها تعزيز حملة الحكومة في نيجيريا ضد أنصار الحركة الإسلامية الشيعية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم "الحركة الإسلامية في نيجيريا" أن الحركة لم تتلق -حتى الآن- إخطارا رسميا بهذا المضمون، وأن أنصارها سيواصلون مسيراتهم الرامية للإفراج عن زعيم الحركة الشيخ " إبراهيم زاكزاكي" المحتجز منذ عام 2015.

ومن المنتظر أن تنظر محكمة بإقليم "كادونا" الواقع شمال نيجيريا بعد غد /الاثنين/ طلبا للإفراج بكفالة عن زعيم "الحركة الاسلامية" في نيجيريا. /انتهى/