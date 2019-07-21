كيف علق بارزاني علی منفذي هجوم اربیل؟

وقال بارزاني في بيان ان "كردستان العراق لن تصبح أبداً مقراً للإرهاب"، مبينا ان أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار اهالي كردستان العراق المخلصين وصقور المؤسسات الأمنية فيها.

ودعا بارزاني الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم إلى داخل منطقة كردستان العراق وألا يكونوا سبباً لإلحاق الأذى لاهاليها"، مثمنا "أبطال الأسايش ومكافحة الإرهاب وجميع المؤسسات الأمنية في كردستان العراق التي إستطاعت إلقاء القبض على الجناة بأقرب وقت".

يذكر ان مديرية اسايش اربيل اعلنت السبت، عن اعتقال منفذي الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في احد المطاعم ب‍اربيل والذي ادى الى مقتل نائب القنصل التركي بالمحافظة.