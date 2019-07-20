الحرس الثوري: سنتصرف بكل حزم في الإجراءات القانونية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للحرس الثوري اليوم السبت، ان تصريحات العميد شريف هذه جاءت في سياق الكشف على تفاصيل واسباب ايقاف ناقلة نفط بريطانية (امس) في مضيق هرمز.

واوضح المتحدث باسم الحرس الثوري، ان الناقلة "ستينا ايمبرو" كانت برفقة بارجة حربية بريطانية وتسير باتجاه معاكس لتدخل مضيق هرمز وكان من المحتل ان تصطدم بسفن اخرى؛ وعليه فقد تم بناء على طلب منظمة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب ايران) احتجاز هذه السفينة بواسطة قطعة بحرية تابعة للمنطقة الاولى لبحرية الحرس الثوري.