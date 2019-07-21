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٢١ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:٥٩

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الإحتجاجات في باريس تعكر صفو"ماكرون"

الإحتجاجات في باريس تعكر صفو"ماكرون"

انطلقت المظاهرات ال36 للمحتجين على سياسات "ماكرون" المعروفون بأصحاب "السترات الصفراء" في "مدينة العطور" باريس.

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رمز الخبر 1896477

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