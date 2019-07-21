https://ar.mehrnews.com/news/1896477/ ٢١ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:٥٩ رمز الخبر 1896477 الدولية أوروبا الدولية أوروبا ٢١ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:٥٩ شريط مصور الإحتجاجات في باريس تعكر صفو"ماكرون" انطلقت المظاهرات ال36 للمحتجين على سياسات "ماكرون" المعروفون بأصحاب "السترات الصفراء" في "مدينة العطور" باريس. تحميل 9 MB رمز الخبر 1896477 سمات فرنسا باريس احتجاجات مطالب مرتبط اعتقال 100 شخص جراء مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في باريس تأزم الأوضاع في العاصمة الفرنسية "باريس" حماية اللاجئين في باريس "سبت الاحتجاجات" الحادي عشر للسترات الصفراء بفرنسا
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