ناقلتا نفط مخالفتان انفجرتا وتوقفتا بعد اصطدامهما بلغم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أصدرت بياناً، جاء فيه:

بسم الله قاصم الجبارين

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله

أيها الشعب البطل والمقاوم لإيران الإسلامية؛ إن صمودكم في الميدان ألهم الأمم، والعالم يشهد مسيرة يقظة الشعوب وتضييق الخناق على المستكبرين المجرمين.

في الليلة الماضية، كرر الجيش الأميركي الإرهابي سيناريو الترهيب الذي طبقه مراراً في عدوانه على مختلف الدول، أي الهجوم على حفل زفاف لإظهار القسوة والوحشية وإرهاب الناس، غافلاً عن أن الشعب الإيراني ليس من يخاف من هذه الألعاب، ولا أن العصر هو عصر ذلة الشعوب واستسلامها. لقد استيقظ العالم، وهذا القرن هو قرن غلبة إرادة الشعوب.

ومع هذه المناورات الوحشية، لن تضعف سيطرة قواتنا على مضيق هرمز.

نحيطكم علماً أيها الشعب الشريف، أنه قبل ساعات، انفجرت وتوقفت ناقلتي نفط، بعد أن أوهمها الجيش الأميركي ودفعها لعبور مسار غير قانوني، واصطدمتا بلغم، وتشتعلان الآن في النار.

وكانت القوات البحرية للحرس الثوري قد حذرت سابقاً من مخاطر عبور الممر المزروع بالألغام، بالإضافة إلى ذلك، جرى وضع عقوبات مضاعفة لشركات الشحن التي تخدعها أميركا وتضع سفنها تحت تصرف العدو بدلاً من اتباع المسار القانوني، وسيتم تنفيذها قريباً.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

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