أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وخاصة عقود مؤشر TTF الهولندية، إلى ما يزيد عن 70 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وذلك نتيجة المخاوف من انقطاع الإمدادات وتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط.

كما أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة التضخم في منطقة اليورو؛ حيث بلغ التضخم في أغسطس 3.3%، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن يوروستات، ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس 2026، مقارنةً بـ 2.9% في يوليو.

وكان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة هو قطاع الطاقة؛ حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 14.3% مقارنةً بالعام السابق، بينما كانت هذه النسبة 10.3% في يوليو. ويُعتبر ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الحرب مع إيران، بالإضافة إلى اضطرابات النقل البحري عبر مضيق هرمز، العامل الأهم في هذه الزيادة.

كما استوردت أوروبا واحدة من أدنى كمياتها من الغاز الطبيعي المسال في خمس سنوات في أغسطس وسط منافسة شرسة مع آسيا على موارد السوق بسبب أزمة الشرق الأوسط، وفقًا لبيانات من البنية التحتية للغاز الأوروبية.

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