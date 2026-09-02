74% من الطلاب الامريكيين يتهمون الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري في أغسطس/آب 2026 بمشاركة 3989 طالباً، تغيراً ملحوظاً في مواقف الطلاب داخل الجامعات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب النتائج، أبدى 77% من الطلاب المشاركين آراءً إيجابية تجاه الفلسطينيين، فيما أكد 82% دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتأتي هذه النتائج في ظل تصاعد الاحتجاجات الطلابية والشعبية في الولايات المتحدة ودول أخرى ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تزايد الدعوات إلى مقاطعته ووقف الدعم الأمريكي المقدم له.

ويرى القائمون على الاستطلاع أن تنامي التعاطف مع الفلسطينيين وتزايد الانتقادات الموجهة إلى سياسات الاحتلال يعكسان تحولاً ملحوظاً في اتجاهات الرأي العام، ولا سيما بين فئة الشباب والطلاب في الولايات المتحدة.