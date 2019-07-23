ظريف يهنّئ بوريس جونسون بمنصبه الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان حزب المحافظين شهد اقتراعاً، يوم أمس الاثنين، شارك فيه 160 ألف عضو لاختيار رئيس للحزب من بين أحد المرشحَين؛ جونسون (55 عاماً) ووزير الخارجية الحالي، جيرمي هانت (52 عاماً).

وتعهد جونسون بقيادة بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء من خلال اتفاق أو بدونه بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول.

ويدفع هذا الفوز المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال ونحو أزمة دستورية داخلية مع تعهد المشرعين البريطانيين بإسقاط أي حكومة تحاول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وجونسون رئيس بلدية لندن السابق كان استقال من منصب وزير الخارجية قبل عام بسبب خطط ماي للخروج من الاتحاد وأظهرت استطلاعات رأي عديدة حصوله على نحو 70 بالمئة من الأصوات.

العديد من الملفات الساخنة ستكون على طاولة رئيس الحكومة الجديد فور تكليفه، لعلّ أبرز تلك الملفات هي حالة التوتّر المتصاعدة بين لندن وطهران على خلفية احتجاز إيران سفينة النفط البريطانية التي اخترقت قانون الملاحة الدولية في مضيق هرمز./انتهى/