عراقجي يسلّم رسالة روحاني لماكرون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مبعوث الرئيس الايراني الخاص عباس عراقجي سلم رسالة خطية من الرئيس روحاني الى الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون مساء امس الثلاثاء.

واكد عراقجي وماكرون خلال اللقاء على اعتماد الدبلوماسية لاقرار السلام في العالم.

وتناول الجانبان في اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الاقليمية والدولية والسبل الممكنة لايجاد الحلول لتخفيف التوتر في المنطقة .

كما اكد الجانبان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره وثيقة دولية متعددة الاطراف ومن اهم الانجازات الدبلوماسية في الوقت الراهن.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي قد توجه الثلاثاء الى فرنسا حاملا رسالة خطية من الرئيس روحاني الى نظيره الفرنسي./انتهى/