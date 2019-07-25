السفير الصيني في طهران: نرفض السياسة الاحادية الاميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفير الصيني الجديد في طهران "جانغ هوا" التقى وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، مؤكداً عزم بلاده على استمرار التعاون الثنائي مع إيران.

وأشار السفير الصيني إلى تطور إيران في قطاع الطاقة في حين تعاني دول الجوار كالعراق واليمن ولبنان من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، معلناً رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع إيران في مجال الماء والطاقة.

من جهته أكد وزير الطاقة الإيراني اعتزام تطوير التعاون الطاقوي والمائي مع الشركات الصينية، بهدف ايجاد الشراكة المناسبة للحضور باسواق المنطقة، مردفاً أن وزارة الطاقة ترمي لترقية التعاون الثنائي سيما في استكمال المشاريع المشتركة ومشاريع الماء والكهرباء.

واستعرض الوزير أهم انجازات ايران بصناعة الطاقة والكهرباء، مؤكدا عزم ايران ترقية التعاون كهربائيا مع دول المنطقة. /انتهى/.