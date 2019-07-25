وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السنغالي القضايا المشتركة

وقد وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة السنغالية داكار قادما من بوليفيا في زيارة ليوم واحد التقى خلالها صباح اليوم بالتوقيت المحلي مع نظيره السنغالي "احمدو با" وبحث معه القضايا المشتركة.

وخلال اللقاء تطرق الطرفان الى التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتجارة ومحطات انتاج الكهرباء وصناعة السيارات وتقنية النانو.

واكد ظريف واحمدو با على ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين والتعاون في المحافل الدولية، وخاصة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، والحاجة إلى وحدة العالم الإسلامي وحماية حقوق الفلسطينيين وكذلك الحاجة إلى الاستقرار والأمن في المنطقة والحد من التوترات.

وكان وزير الخارجية الايراني قد توجه الى نيويورك يوم ۱۳ تموز/يوليو الجاري حيث اسغرقت زيارته لها ۶ ايام شارك خلالها في الاجتماع الاقتصادي -الاجتماعي رفيع المستوى لمنظمة الامم المتحدة والقى كلمة استعرض فيها مواقف طهران حول مختلف القضايا.

وفي ختام زيارته الى نيويورك توجه وزير الخارجية الايراني الى كاراكاس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز واجرى خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الفنزويليين كالرئيس نيكولاس مادورو والنائب الاول للرئيس دليسي رودريغز.

وكانت المحطة التالية للوزير ظريف هي نيكاراغوا حيث اجتمع فيها مع الرئيس دانييل اورتيغا ورئيس البرلمان غوستاو بوراس كورتس.

وكانت بوليفيا هي المحطة الاخيرة في جولته على عدد من دول اميركا اللاتينية حيث التقى خلالها الرئيس ايف موراليس ووزير الخارجية دييغو بري رودريغز.