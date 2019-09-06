ظريف: بيت المقدس القبلة الأولى للمسلمين في العالم

وصرح ظريف للمراسلين بعد اجتماعه مع نظيرته الإندونيسية رتنو مرسودي صباح اليوم الجمعة: على مدى قرون ، تم ضمان الأمن في منطقة الخليج الفارسي من قبل دول المنطقة و حاليا أيضا لا يستتب الأمن فيها دون تعاون هذه الدول .

و أشار ظریف إلى وجهات نظر إيران وإندونيسيا المشتركة حول القضية الفلسطينية قائلا : بيت المقدس القبلة الأولى للمسلمين في العالم، و يتابع البلدان أهداف مشتركة في هذا المجال.

و تباحث ظريف مع مرسودي خلال اللقاء حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية وقضايا العالم الاسلامي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل أمس الخميس الى جاكرتا قادما من بنغلاديش حيث التقى رئيسة الوزراء ورئيسة البرلمان ووزير الخارجية فيها.

كما التقى جمعا من المفكرين واساتذة اللغة الفارسية في بنغلاديش ومن ثم شارك في ملتقى للدول المطلة على المحيط الهندي والقى كلمة فيه.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني اجرى العديد من الزيارات خلال الفترة الاخيرة والتي شملت قطر والكويت والدول الاسكندنافية، فنلندا والسويد والنرويج، ومن ثم فرنسا التي زارها مرتين.

كما قام بجولة شملت الصين واليابان وماليزيا وبعدها زار روسيا قبل بدء جولته الاخيرة التي شملت بنغلاديش واندونيسيا.