ألمانيا تشكك بجدوى المشاركة في مهمة أمريكية بمضيق هرمز

وقال شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة إن من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة، وإن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صراع أكبر.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها طلبت رسميا من ألمانيا الانضمام إلى ما يعرف بـالقوة البحرية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز وسْط الأزمة مع إيران.

وأكد الرئيس الايراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيرِه الفرنسي ايمانويل ماكرون استمر مئة دقيقة، أن الولايات المتحدة هي أصل الأزمة في المنطقة، وأن طهران ترحب بالحوار المبني على طرحِ حلول عادلة. وأضاف روحاني أن تطبيع العلاقات المصرفية والنفطية هي الخطوة الأولى للتعهدات المطلوبة من الأوروبيين.

هذا ودعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى رفض سياسات فريق "باء" وتعطشه للحروب.