كيف تم إحباط استراتيجية "إحتواء إيران" ؟

وكالة مهر للأنباء: عقد اجتماع لجنة الاتفاق النووي المشتركة في فيينا مرة أخرى يوم الأحد. كان الاجتماع على مستوى النواب والقادة السياسيين. كان توقيت الاجتماع مهمًا لأنه انعقد بعد الخطوة الثانية لإيران في تخفيض التزامها بالاتفاق النووي، حذر الأوروبيون إيران سابقاً من استخدام آلية الزناد (العودة إلى العقوبات بعد نقض التعهدات) لإخافة إيران من تقليص التزامها.

قبل بضعة أسابيع ، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتقد أنه من خلال الاحتجاج على الآخر وتخفيض الالتزامات ، فإن إيران ستنفذ المادة 36 من الاتفاق النووي وأن الأوروبيين لا يمكنهم استخدام آلية الزناد (العودة إلى العقوبات بعد نقض التعهدات). إلا أن شبح استخدام أوروبا لهذه الآلية أثار مخاوف البعض، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى نهاية الاتفاق وإعادة قرارات الأمم المتحدة والعقوبات المفروضة على إيران. لكن أجواء قمة فيينا كانت مختلفة يوم الأحد. أوالأعضاء الباقون في الاتفاق النووي لم يتحدثوا عن آلية الزناد بل كان همهم الرئيسي هو أن لا تتخذ إيران الخطوة الثالثة من تقليص الالتزام.

بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في آيار/ مايو 2018 ، أعرب الأعضاء الباقون في الاتفاق ، بمن فيهم الأوروبيون عن أسفهم إزاء الخطوة، ومع مرور الوقت ، انخفضت تحركات الأوروبيين وأصبحت أولويتهم كسب الوقت بمواقف رمزية. كان السلوك السلبي لأوروبا في تعويض انسحاب أميركا من الاتفاق النووي يقوم على اعتقادهم بأن إيران ستبقى في الاتفاق تحت أي ظرف من الظروف ولن تخرج عن الاتفاق على الإطلاق. قويّ هذا الاعتقاد بمرور الوقت ليأسس قاعدة قوية في العالم الغربي. وبعبارة أخرى ، فسرت أوروبا صبر إيران الاستراتيجي على أنه معادل للتقاعس الاستراتيجي.

كانت أوروبا مطمئنة لأن الاتفاق النووي يضع قفل جيد على قدرات إيران النووية. من ناحية أخرى ، وضعت الولايات المتحدة ، بضغوطها إيران في زاوية ضيقةمن الناحية الاقتصادية والسياسية لإضعاف قوتها في المنطقة. الامرين اللذان ترغبان بهما أوروبا دون أي تكلفة. كانت فكرة أمريكا وأوروبا أنه من خلال الحفاظ على الاتفاق النووي وبدون دفع أي ثمن لنا ، ما زالوا قادرين على احتواء إيران في المجالين النووي والإقليمي.

مع نهاية الصبر الإستراتيجي لإيران ، رفعت ستارة جديدة ، وكشفت إيران عن إستراتيجية جديدة، فقد حان الوقت للمقاومة النشطة. أعلنت طهران إنها ستتخذ عدة خطوات لتقليص التزامها بالاتفاق النووي على أساس بنود الاتفاق نفسه كما ستمنح فرصاً للأطراف المقابلة للتعويض عن التقاعس السابق. في البداية كان من الصعب على الأوربيين تصديق ذلك لأنهم اعتادوا على الصبر الإيراني. لكن مع تحذير إيران ، استيقظوا من غفلتهم، وبدؤوا بالتهديد أنه إذا فعلت إيران ذلك ، فسوف يفرضون أيضًا عقوبات على إيران ، ومع وجود آلية الزناد (العودة إلى العقوبات بعد نقض التعهدات) ، سينهار الاتفاق.

لكن هذه التهديدات لم تؤثر على قرار إيران ، واتخذت طهران خطوتين مهمتين في التقليص من التزاماتها. إلى جانب توترات الاتفاق النووي شهدت المنطقة أيضا من أزمة استعراضية بدأت بدخول طائرة التجسس الأمريكية المجال الجوي الإيراني ، لم تعتقد واشنطن أن إيران سترد. ولكن مع إسقاط الطائرة الأمريكية انهارت المعادلات والحسابات الغربية. هذه المرة ، لم يقدم الرئيس الأمريكي الذي كان تحت ضغط الرأي العام ، على إي ردة فعل خوفاً من الحرب بل أعرب عن امتنانه لأن الإيرانيين لم يستهدفوا الطائرة الأخرى ذات الركاب.

حادثة إسقاط الطائرة الامريكية وعجز الولايات المتحدة عن الرد غيرت بشكل كبير الأجواء لصالح إيران في المنطقة ورفع من قدر إيران. حاول الأمريكيون الرد على إيران عبر بريطانيا المشغولة بانتخاباتها. استولت لندن على ناقلة النفط الإيرانية لمساعدة المسؤولين الأمريكيين. الأمر الذي أثار انتقادات داخلية شديدة ضد الحكومة البريطانية اتسعت لاحقاً مع رد إيران الساحق على بريطانيا بتوقيف سفينة ترفع علمها. هذا التحرك الإيراني ضمن تنفيذ إستراتيجية المقاومة النشطة للجمهورية الإسلامية ، رداً على المقامرة البريطانية فأما أن يبدؤا حرب غير مبررة أو يتحملوا الإذلال. في هذه اللعبة ، أن تخسر إيران سفينة ، يقابله ما هو أسوأ بكثير بالنسبة لبريطانيا ، لأنها تدعي أنها لاعب دولي مهم في الساحة العالمية.

وصلت رسالة إستراتيجية المقاومة النشطة الإيرانية بشكل غير مباشر إلى الأطراف الإقليمية ، بما في ذلك بعض الدول العربية. لقد أدرك الغرب وأصدقاؤه العرب في المنطقة أنه إذا كانت هناك هجوم على إيران ، فلن يتنصلوا من الأضرار وسيضطروا إلى الدفع. ففي هذا العام من الصبر الاستراتيجي لايران ، لم توفر الولايات المتحدة أي ضغط أو عقوبة ضد إيران.

الحرب السياسية والاقتصادية أوهمت الغرب أنه سيخضع إيران. لكن المقاومة الإيرانية النشطة تمكنت من إحباط هذه الخطط لدرجة كبيرة. لقد انهار الأوروبيون فجأة. بالإضافة إلى الأوروبيين ، جاء مبعوثون غير أوروبيين إلى طهران للحد من التوترات في المنطقة. إن الغرب ، الذي يسعى لاحباط إيران ، أحبط هو في هذه المرة ، فلا يتحمل خطر نشوب حرب مع إيران ليرفع من حدة التوتر ، ولا يمكنه أن يتحمل الذل وضغط الرأي العام. أدت عملية ردود الفعل إلى أرسال الغرب وسطاء إقليميين وفوق الإقليميين إلى طهران.

الأحداث الأخيرة ، بالإضافة إلى تغيير التوازنات والمعادلات ، كانت بمثابة اختبار لتكهنات الحرب. فإسقاط الطائرة الأمريكية أظهرت حقيقة قدرة الولايات المتحدة على الرغم الدعاية الواسعة ، فهي تخشى بشدة من خيار الحرب العسكرية ، خاصة وأن دونالد ترامب على وشك إجراء انتخابات رئاسية. كما أكدت هذه الحادثة على أن إيران لا تخاف خوض غمار الحرب.

سياسة ترويض الغرب لإيران تحولت إلى طفرة عادت إليهم ، وعلى العكس فأن طهران مضت في ترويض الدول الغربية، في النهاية حدث ما أعلن عنه قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي "لا حرب ولا مفاوضات". /انتهى/.