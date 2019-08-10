محلل سياسي: إذا لم يلتزم الأوروبيون بتعهداتهم فإن التوترات ستزداد

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء قال الخبير والمحلل السياسي ميرقاسم مؤمني إن التوترات في المنطقة لا تزال موجودة وهي آخذة نحو التصعيد أكثر مؤكدا أنه وفي حال امتنعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ تعهداتها حيال الشعب الايراني وحقوقه فإن هذه التوترات ستتضاعف وتزداد.

وأوضح أنه لو استطاع الاوروبيون أن يمنعوا الولايات المتحدة الأمريكية من الخروج من الاتفاق النووي أو استطاعوا ان يعوضوا عدم وجود واشنطن في الاتفاق النووي لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن.

وأشار إلى الآلية المالية المقترحة من قبل دول الاتحاد الأوروبي وأكد أن مثل هذه الآلية لا تستطيع أن تحقق أهداف ومصالح إيران في إطار الاتفاق النووي لأنها تفتقر إلى صندوق مالي يتم اللجوء إليه عند الحاجة في التبادل التجاري بين الاطراف./انتهى/