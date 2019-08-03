آية الله عيسى قاسم يستقبل مدراء وسائل الإعلام الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الشيخ عيسى قاسم أكد في هذا اللقاء على أهمية وسائل الإعلام في العصر الحاضر وما يمكن لها أن تقدمه في مجال تغيير الرأي العام، منوها إلى أن هذه الجبهة هي أهم جبهة في الجهاد والدفاع عن الحق.

وشدد آية الله قاسم على أهمية الإخلاص في العمل، مؤكدا أن وسائل الإعلام اليوم تلعب دورا كبيرا في الدفاع عن الاسلام والبشرية جمعاء.

واعتبر آية الله عيسى قاسم أن الإعلاميين يقفون اليوم في مقدمة المدافعين عن حقوق الإسلام والمسلمين مشددا في الوقت نفسه أن الآخرين ايضا يقومون بادوار مسؤولة في هذا السياق كذلك./انتهى/