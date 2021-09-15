  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١:٣٢ م

المرجع الديني عيسى قاسم يمدح مواقف قائد المعارضة البحرينية

المرجع الديني عيسى قاسم يمدح مواقف قائد المعارضة البحرينية

شكر المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم مواقف قائد المعارضة البحرينية حسن مشيمع الذي رفض اطلاق سراحه بعدما وصفه امراً مذلاً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غرد آية الله الشيخ عيسى قاسم في تويتر قائلاً:"شكرًا للأستاذ حسن مشيمع على موقفه المشرِّف، وتقديمه لقضيّة شعبِهِ -وقضيّتِهِ- على حاجته الملحّة للخروج من السجن ومراعاة صحّته. والسجونُ والمنافي وكلُّ السّاحة البحرينية مليئةٌ بمثل هذا الصُّمود".

آية الله عيسى قاسم يشيد بموقف الاستاذ حسن مشيمع

ورفض قائد المعارضة السياسية في البحرين حسن مشيمع شروط الإفراج عنه واصفا إياها بـ"المذلة".

وفي رسالة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيۤ إِلَيْهِ"، شدد حسن مشيمع على رفضه "التنازل عن أي من حقوقه الأساسية أو القبول بشروط مسبقة مقابل الإفراج عنه".

واستعرض المعارض في الرسالة التي نشرتها عائلته تفاصيل موقفه من العرض الذي قدم له من قبل السلطات في المنامة.

وأوضح حسن مشميع الذي يقبع في السجن منذ عقد من الزمن أن "ما يتعرض له محنة كبيرة، لكن الأمر هان عليه بالصبر، شأن عدد من إخوانه المعتقلين".

وأكد أنه من هذا المنطلق وبوضوح تام، يعلن أنه "إن خُيِّر بين حرية مكبلة وذليلة ومشروطة، أو البقاء في السجن، فالأفضل الأخير".

/انتهى/

رمز الخبر 1917965
https://ar.mehrnews.com/news/1917965/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 12 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات