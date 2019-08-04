صواريخ "زلزال 1" تدك مواقع المرتزقة في "عسير"

وأفادت وكالة "مهر للأنباء" نقلاً عن "العهد"أن، تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إستهداف مواقع للمرتزقة في منطقة عسير.

وتقول المصادر أن الصواريخ دكت مواقع للمرتزقة في منطقة "أبواب الحديد"في "عسير" ما أسفر عن مقتل عدداً من المعتدين. /انتهى/