الفصائل الفلسطينية في رام الله تدعو لتصعيد المقاومة في كل فلسطين

وافادت "وكالة مهر للأنباء" نقلاً عن "فلسطين اليوم" أن القوى الوطنية والإسلامية ناشدت في بيانها، كافة أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات التي تبدأ يوم الثلاثاء السادس من الشهر الجاري، بخطوات ميدانية شعبية لمنع منتجات الاحتلال من دخول مناطقنا بالإرادة الشعبية.

فيما يشهد يوم الاربعاء 7/8 فعالية لنصرة الأسيرات والاسرى خصوصا المضربين عن الطعام، الساعة 4:30 على دوار المنارة بمدينة رام الله، بدعوة من شبكة صامدون للدفاع عن الاسرى، وإسنادا لنضالهم المشروع

ويوم الجمعة سيكون يوما للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك الاسبوعي مع الاحتلال في بلعين، ونعلين، وجبل الريسان، وكذلك تأدية صلاة الجمعة في وادي الحمص في صور باهر، رفضا لمشاريع الاحتلال، وخطط البناء الاستيطاني. /انتهى/