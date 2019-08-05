مارد السلاح المسير اليمني يضرب عدة مواقع في العمق "السعودي"

وافادت "وكالة مهر للأنباء"أن العميد يحيى سريع اشار الى أن هذا الاستهداف يأتي تجسيداً لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 21 غارة خلال 48 ساعة الماضية.

وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد "يحيى سريع" في البيان أن العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران، مؤكدا أن الإصابة كانت مباشرة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.وأن العملية الثانية استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة.وبين أن العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي بعسير، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار. /انتهى/