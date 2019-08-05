  1. إيران
٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٥:٠٢

لاريجاني: "ظريف" رمز للحنكة والعمل الجاد للدبلوماسية الإيرانية

لاريجاني: "ظريف" رمز للحنكة والعمل الجاد للدبلوماسية الإيرانية

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، رمز للحنكة والعمل الجاد لدبلوماسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، التقى صباح اليوم (الاثنين)، بوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف.

وفي مستهل اللقاء أشاد لاريجاني بجهود ظريف وقال: "لقد عملت بلا كلل ولا ملل وأنجزت الشيء الكثير لرصيد الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية".

ووصف محمد جواد ظريف بأنه دبلوماسي مخضرم ومحنك، قائلا: " بصفتك رئيس جهاز الخارجية للبلاد، فأنت تدافع عن المصالح الوطنية بطريقة جادة وذكية ومستمرة وموثوقة، وكانت جهودك فعالة على المستوى الدولي عندما فرض عليك أعداء الشعب العقوبات"./انتهى/

رمز الخبر 1896865

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