الاتحاد العالمي للمصارعة يختار الايراني رحمان عموزاد كافضل مصارع شاب في العالم للعام 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه كان الاتحاد العالمي للمصارعة قد اعلن خلال الأيام القليلة الماضية، عن أسماء 5 مرشحين لنيل لقب افضل مصارع شاب لعام 202 ، حيث ورد اسم الايرانيين رحمان عموزاد وأمير رضا معصومي بين المرشحين الخمسة للمصارعة الحرة.

واختار الاتحاد العالمي للمصارعة يوم الخميس رحمان عموزاد كأفضل مصارع شاب لعام 2022.

وكان عموزاد قد احرز بطولة آسيا في منغوليا ومن ثم بطولة العالم في بلغراد عام 2022 بكل جدارة واستحقاق.

واختار الاتحاد الدولي للمصارعة، البلغاري ادموند نازاريان كافضل مصارع شاب في المصارعة الرومانية في العالم.

وكان المصارع الايراني دانيال سهرابي الحائز على بطولة العالم تحت 23 عاما ضمن المرشحين الخمسة لنيل لقب الافضل في العالم بالمصارعة الرومانية.

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