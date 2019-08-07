عبد السلام: على قوى العدوان أن تأخذ كلام السيد عبد الملك على محمل الجد

وافادت "وكالة مهر للانباء" نقلاً عن "المسيرة"، أن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد حذر في كلمة له بمناسبة اختتام المراكز الصيفية من توجيه ضربات موجعه ومؤثرة حال استمر عدوانها وحصارها على الشعب اليمني مذكرا بعملية التاسع من رمضان وتداعياتها.

وأكد عبد السلام في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن إغلاق مطار صنعاء لا يمكن أن يستمر إلى مالا نهاية مشيرا إلى ما يخلفه استمرار إغلاق المطار من نتائج كارثية على المستوى الإنساني والصحي والتجاري. وقال: إغلاق مطار صنعاء الدولي حصار مستمرٌ منذ4 سنوات على مرأى ومسمع العالم، وقد ضاعف من معاناة شعبنا إلى حد كبير. وأضاف، غض الطرف دوليا وأمميا شجع قوى العدوان على مواصلة فعلتها الشنيعة وهو ما لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وعلى قوى العدوان أن تضع في حسبانها التحذير الأخير للسيد عبد الملك.”

وكانا المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة "كير" العالمية أكدا في بيان مشتركا أن استمرار إغلاق تحالف العدوان لمطار صنعاء ترقى إلى عقوبة الإعدام بحق آلاف المرضى في اليمن. /انتهى/