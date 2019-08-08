جهانغيري: حدود إيران خط أحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان النائب لاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري صرح اليوم الخميس خلال مراسم تدشين 2000 و 500 مشروع تنموي في محافظة خراسان الرضوية شرق البلاد أن الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبت اقتدارها في صون حدودها المائية؛ مبينا ان مسؤولية الدفاع عن حدود البلاد خط احمر بالنسبة لايران ولايحق لاحد اختراقه.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية : لقد اظهرنا في مجال الدفاع عن الحدود المائية للبلاد، بان اي قوة عالمية بمافيها امريكا اذا اخترقت سهوا حدودنا، فإنها ستواجه ردا حازما من جانبنا، ينبغي على الجميع ان يعلم بهذا الامر.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشاد جهانغيري بجهود "لجنة الامام الخميني (ره) للاغاثة" في مجال انشاء محطات شمسية للطاقة الكهربائية "التي ساهمت في تلبية احد اهم حاجات البلاد"؛ متطلعا الى مزيد من الازدهار والموفقية للقائمين على هذه المشاريع البنيوية في البلاد. /انتهى/.