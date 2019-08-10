رئيس وزراء ارمينيا يدعو روحاني للمشاركة في اجتماع الاتحاد الاوراسي

وافاد موقع "مديامكس" الارميني بان رئيس وزراء ارمينيا اعلن ذلك خلال كلمته التي القاها اليوم الجمعة في المجلس الحكومي الدولي الاوراسي المنعقد في قرغيزيا.

واضاف باشينيان، انه وفي اطار الاتفاق بين قادة الدول الاعضاء في المجلس الاقتصادي الاعلى الاوراسي فقد وجهت الدعوة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي الاوراسي في يريفان.

وكانت ايران قد اقترحت قبل 3 اعوام على اللجنة الاقتصادية للاتحاد الاورواسي تاسيس منطقة تجارية حرة بين ايران والاتحاد ، والذي لقي الترحيب من قبل الدول الاعضاء.

وبعد عامين من المحادثات والتقييمات الكمية والنوعية للسلع وحجم الرسوم التفضيلية تم التوقيع على هذا الاتفاقية في استانا بقرغيزيا العام الماضي.