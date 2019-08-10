  1. إيران
١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:٤٤

غريب آبادي يدعو المجتمع الدولي لمواجهة الحظر الأميركي على ظريف

غريب آبادي يدعو المجتمع الدولي لمواجهة الحظر الأميركي على ظريف

قدم سفير ومندوب ايران الدائم في مكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي رسالة الى المدراء العامين للمنظمات الدولية والسفراء المعتمدين في فيينا، داعيا المجتمع الدولي لمواجهة الاجراء الاميركي المتمثل بفرض الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وحذّر غريب آبادي في الرسالة من الاجراء غير القانوني للولايات المتحدة الاميركية في فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، داعيا المجتمع الدولي للتصدي لهذا النهج والحيلولة دون تداعياته السلبية على الدبلوماسية والتعددية.

واشار سفير ومندوب ايران الدائم في مكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا الى ان السبب الاساس والحقيقي لفرض الحظر على ظريف من قبل اميركا هو قدرته العالية في تمثيل شعب بلاده على الساحة الدولية وكذلك دعمه الصادق للحوار والدبلوماسية والسلام والتعددية واضاف، ان هذا الاجراء (الاميركي) مثال بازر لاجراءات اميركا اللاقانونية التي لا تحصى في سياق سياسة الضغط على ايران ومن ضمنها عبر الارهاب الاقتصادي والتطاول الوقح على القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بشان الاتفاق النووي./انتهى/

رمز الخبر 1897002

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