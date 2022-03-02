غريب ابادي يؤكد أهمية مواصلة الجهود الدولية لدعم الحق الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن غريب ابادي، لفت خلال مباحثاته اليوم الاربعاء في جنيف مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا السيدة "ناليدي باندور"، الى وجود هواجس مشتركة بين ايران وهذا البلد فيما يخص تعزيز دور حقوق الانسان لمواجهة الارهاب والاجراءات القسرية الاحادية ومساعي بعض الدول الرامية الى تسييس موضوع حقوق الانسان واستغلاله كاداة لتمرير اجندادتها السياسية.

وثمّن غريب أبادي دور جنوب افريقيا ومواقفها المبدئية ازاء القرارات المسيسة في مجال حقوق الانسان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ داعيا السيدة "باندور" الى الاستمرار بلادها في هذه المواقف الداعمة لايران.

واستنكرت وزيرة حقوق الانسان بدولة جنوب افريقيا، محاولات استغلال حقوق الانسان، كما اكدت على قرار بلادها في دعم ايران.

ودعت السيدة باندور خلال اللقاء مع غريب ابادي في جنيف اليوم، الى التعاون بين جنوب افريقيا وايران بشتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما اشادت بالانجازات العملية والتقنية للجمهورية الاسلامية.

وفي سياق آخر تطرّقت وزيرة خارجية جنوب افريقيا، الى جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني؛ منوهة في هذا الخصوص بموقف بلادها الرافض لانضمام الكيان الصهيوني الى الاتحاد الافريقي واصرارها على مواصلة هذا الرفض.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الانسان الدولي، والذي استضافته العاصمة السويسرية جنيف اليوم الاربعاء.

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