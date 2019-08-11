المنفذ الحدودي بمدينة مهران يشهد حركة حاشدة لقاصدين مدينة كربلاء

وقال قائممقام مدينة مهران اسد قاسمي في تصريح لمراسل وكالة مهر للأنباء، أن منفذ مهران الحدودي بين ايران والعراق يشهد هذه الايام توافدا حاشدا للزوار الايرانيين المتوجهين الى مدينة كربلاء للمشاركة في مراسم عرفة بعتبة الامام الحسين (ع)، حيث تم توفير كافة الامكانيات بمدينة مهران من اجل تسهيل حركة مرور الزوار.

وأوضح: تم التوافق مع الجانب العراقي لتسهيل حركة مرور الزوار في الجانب الاخر من المنفذ الحدودي.

وأضاف: خلال الايام الثلاثة الاخيرة دخل 8 الاف شخص عبر حدود مهران الى العراق، واجماليا مرّ 250 شخصا من منفذ مهران للمشاركة في مراسم عرفة بكربلاء.

وقال قاسمي: ازدادت نسبة المشاركة بميزان 66 في المئة مقارنة بالعام الماضي./انتهى/.