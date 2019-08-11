تصدير العقاقير النانوية من ايران الى 7 بلدان آسيوية وأوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شركة ايرانية منتجة للعقاقير النانوية تمكنت من تصدير منتجاتها الى مختلف الدول الاسيوية ، وحاليا تمضي في المراحل القانونية من اجل التصدير لأوروبا.

وصرحت المديرة العامة لهذه الشركة "مهناز قمي": حاليا تم تصدير 3 الاف علبة (فيال) من العقار النانوي المضاد للسرطان "سینادوکسوزوم" الى سوريا وتمضي هذه الشركة في المراحل القانونية من اجل تسجيل وتصدير هذا العقار الى لبنان والعراق وارمينيا وافغانستان وتايلاند واسبانيا.

واضافت: حاليا يتم تطوير اربعة عقاقير للعلاج الكيمياوي وخمسة مكملات غذائية وثلاثة منتجات من نوع المرهم والجيل، ومن المتوقع ان تدخل اثنان منها حيز الانتاج حتى نهاية العام الجاري.

وفي اشارة الى نمط مبيعات منتجات هذه الشركة في السوق الداخلية قالت: قد لقيت العقاقير النانوية هذه اقبالاً من قبل الناس بعد كسب ثقتهم، حيث شهد نمط مبيعاتها في الداخل نموا بنسبة 200 في المئة، معتبرة ان النتائج الايجابية جراء استخدام هذه العقاقير واستراتيجية التسويق هي السبب في هذا النمو.

وحول عقار الكركمين قالت قمي: رغم فوائد مادة الكركمين لكنها غير قابلة للذوبان في الماء ولا يمتصها جسم الانسان، الا أن هذه الشركة تمكنت عبر تقنية النانو من صنع عقار يحتوي على مادة الكركمين يمتصه الجسم، مضيفة: يعمل الكركمين كمضاد للإلتهابات ومضاد للأكسدة وللوقاية من السرطان، كما يعد مسكنا للآلام خالٍ من المضاعفات الكيميائية./انتهى/