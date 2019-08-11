ظريف يطالب بوقف الحرب وانهاء الحصار المفروض على اليمن سريعا

وخلال استقباله المتحدث باسم حركة "انصارالله" محمد عبدالسلام في طهران اليوم الاحد، اعرب ظريف عن اسفه للمجازر التي يتعرض لها الشعب اليمني المظلوم والحصار المفروض على اليمن منذ 5 اعوام، داعيا لوقف الحرب وانهاء الحصار المفروض على هذا البلد سريعا.

واكد وزير الخارجية الايراني بان طريق الحل لازمة اليمن هو طريق الحل السياسي واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام اجراء المفاوضات اليمنية –اليمنية والتنفيذ الكامل لتوافقات ستوكهولم.

كما عبّر ظريف عن اسفه للاوضاع الانسانية المتدهورة في اليمن، مؤكدا استعداد ايران لارسال المساعدات الانسانية الى هذا البلد.

من جانبه نقل المتحدث باسم حركة "انصارالله" شكر وتقدير زعيم الحركة السيد عبدالملك الحوثي لوزير الخارجية الايراني لبرقية التعزية التي وجهها للسيد الحوثي باستشهاد شقيقه ابراهيم بدرالدين الحوثي، مثمنا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اليمني.

وقدّم عبدالسلام عرضا لاحدث التطورات الميدانية والسياسية في اليمن والافاق المستقبلية للحل السياسي وكذلك الاوضاع الانسانية في بلاده.