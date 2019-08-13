  1. العربية
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٩:٥٠

قائد الثورة الإسلامية يستقبل المتحدث باسم حركة انصار الله اليمينة

قائد الثورة الإسلامية يستقبل المتحدث باسم حركة انصار الله اليمينة

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، المتحدث باسم حركة انصار الله اليمينة محمد عبد السلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ظريف كان قد أعرب خلال استقباله المتحدث باسم حركة "انصارالله" محمد عبدالسلام في طهران يوم الاحد، عن اسفه للمجازر التي يتعرض لها الشعب اليمني المظلوم والحصار المفروض على اليمن منذ 5 اعوام، داعيا لوقف الحرب وانهاء الحصار المفروض على هذا البلد سريعا.

واكد وزير الخارجية الايراني بان طريق الحل لازمة اليمن هو طريق الحل السياسي واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام اجراء المفاوضات اليمنية –اليمنية والتنفيذ الكامل لتوافقات ستوكهولم.

كما عبّر ظريف عن اسفه للاوضاع الانسانية المتدهورة في اليمن، مؤكدا استعداد ايران لارسال المساعدات الانسانية الى هذا البلد./انتهى/

رمز الخبر 1897089

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي