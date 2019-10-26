ظريف يدعو الى إنهاء المجازر بحق المدنيين ورفع الحصار عن اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال استقباله كبير المفاوضين اليمنيين محمد عبدالسلام في طهران اليوم السبت، اعرب ظريف عن اسفه للظروف الصعبة الناجمة عن الحرب المفروضة والحصار الخانق ضد الشعب اليمني على مدى نحو 5 اعوام، داعيا الى انهاء المجازر بحق المدنيين ورفع الحصار عن اليمن.

واكد وزير الخارجية الايراني بان الحل السياسي هو السبيل الوحيد لانهاء ازمة اليمن، واعلن دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لوقف اطلاق النار وانجاز المفاوضات اليمنية –اليمنية، مجددا استعداد البلاد لارسال المساعدات الانسانية الى اليمن.

من جانبه وجّه كبير المفاوضين اليمنيين خلال اللقاء الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها للشعب اليمني.

وقدم عبدالسلام شرحا عن احدث اوضاع اليمن والافاق المستقبلية في مجال حل الازمة عبر الطرق السياسية وكذلك احدث الاوضاع الانسانية في اليمن.