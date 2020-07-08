طالما أن الأسلحة يتم تصنيعها في اليمن فلا قلق لدينا بشأن الكمية

وأضاف في حديثٍ للميادين، أنه "سنكون أكثر قدرة على انتاج السلاح كالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية"، معتبراً أن ما قاله الناطق باسم القوات المسلحة يحيي سريع، "هو رسالة إلى كل دول العدوان".

وأكد البخيتي أن "السعوديين هم من بدأ وهدد، ونحن نرد بالدفاع"، مشدداً على أن "واشنطن تريد التسلل إلى وعي التنظيمات الإرهابية لتعزيز قدراتها على مواجهة محور المقاومة".

وأشار البخيتي إلى أن الولايات المتحدة "تستخدم القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية لمواجهة حركات المقاومة"، وقال "نحن ندرك أن القاعدة هي صناعة أميركية".

وفي وقت سابق من يوم امس، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، "العثور على أسلحة عليها شعار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".

وقال إن "وكالة التنمية الأميركية تتبع وزارة الخارجية الأميركية مباشرة وتعمل لصالح أعداء البلد"، مؤكداً أنه "لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تنتزع حقنا المشروع في الدفاع عن اليمن".

المصدر: الميادين نت

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