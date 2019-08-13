تأجيل القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن إسماعيلي قال إن القمة تم تأجيلها لأسباب فنية وبعد اتفاق بين الدول الثلاث.
وكان من المقرر أن تستضيف مدينة سوتشي الساحلية في روسيا هذه القمة التي يحضرها قادة الدول الثلاث.
أعلن مساعد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية برويز اسماعيلي إن القمة الثلاثية التي كانت من المقرر أن تعقد في العاصمة الروسية موسكو أجلت إلى موعد آخر بعد اتفاق بين الدول الثلاث.
وأفادت وكالة مهر للأنباء إن إسماعيلي قال إن القمة تم تأجيلها لأسباب فنية وبعد اتفاق بين الدول الثلاث.
وكان من المقرر أن تستضيف مدينة سوتشي الساحلية في روسيا هذه القمة التي يحضرها قادة الدول الثلاث.
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