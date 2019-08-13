تأجيل القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن إسماعيلي قال إن القمة تم تأجيلها لأسباب فنية وبعد اتفاق بين الدول الثلاث.

وكان من المقرر أن تستضيف مدينة سوتشي الساحلية في روسيا هذه القمة التي يحضرها قادة الدول الثلاث.