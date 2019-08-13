  1. السياسة
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦

تأجيل القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان

تأجيل القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان

أعلن مساعد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية برويز اسماعيلي إن القمة الثلاثية التي كانت من المقرر أن تعقد في العاصمة الروسية موسكو أجلت إلى موعد آخر بعد اتفاق بين الدول الثلاث.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن إسماعيلي قال إن القمة تم تأجيلها لأسباب فنية وبعد اتفاق بين الدول الثلاث.

وكان من المقرر أن تستضيف مدينة سوتشي الساحلية في روسيا هذه القمة التي يحضرها قادة الدول الثلاث.

رمز الخبر 1897058

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