روحاني يلتقي أردوغان على هامش القمة الثلاثية سوتشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش القمة الثلاثية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، وذلك قبيل انطلاق القمة الثلاثية بشأن سورية، والتي تجمعهما إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وستنطلق القمة خلال الساعات المقبلة بحضور الدول الثلاث وحسب توقعات مصادر مطلعة فإن القمة ستناقش ثلاث ملفات هي ملف محافظة إدلب شمال غربي سورية وموضوع شرق الفرات وتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

الجدير بالذكر أن القمة ستستعرض الجهود المشتركة لمنصة أستانة في الميدان والعملية السياسية لضمان حل دائم للصراع السوري المستمر منذ 8 سنوات.

وعُقدت القمة الأخيرة (الثالثة) بمشاركة زعماء الدول الثلاثة في 7 سبتمبر/ أيلول 2018، بالعاصمة الإيرانية طهران. /انتهى/



