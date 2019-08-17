تعزيز التعاون بين ايران والمنظمة الاوروبية للأبحاث النووية

وصرح نائب وزير العلوم في الشؤون الدولية حسين سالار آملي لمراسل وكالة مهر للأنباء، انه بموجب الاتفاقية بين ايران منظمة سيرن الاوروبية للأبحاث النووية (CERN)، ويمكن للإيرانيين المشاركة في البرامج الرئيسية ومختلف المشاريع الخاصة بمركز سيرن، يجري العلماء الايرانيون ابحاثا ودراسات خلال مشاركتهم في هذه البرامج.

وأضاف: خلال اللقاءات التي جمعت بيننا وبين مسؤولين رفيعي المستوى بهذا المركز، قرر أن يتم تطوير التعاون بين المركز وايران وضمن اطر محددة، ونأمل ان نتمكن من المضي الى الامام والنشاط ضمن هذه الاطر.

ويذكر ان قسما من مقر منظمة سيرن للأبحاث النووية الاوروبية يقع في سويسرا وقسم آخر في فرنسا./انتهى/.