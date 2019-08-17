  1. إيران
١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٧:٠٩

رغم الحظر.. برميل الخام الثقيل الايراني بيع بـ62.6 دولار في يوليو

رغم الحظر.. برميل الخام الثقيل الايراني بيع بـ62.6 دولار في يوليو

اكد احدث تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك أن متوسط سعر الخام الثقيل الايراني بلغ 62.65 دولار في شهر يوليو/تموز 2019، بارتفاع 1.77 دولار على اساس شهري.

هذا واشار التقرير الى أن متوسط سعر الخام الايراني الثقيل في الشهور السبعة الاولى من سنة 2019 سجل 63.15 دولار.

يشار الى أن اميركا اعادت فرض الحظر على مبيعات النفط الايراني في مايو/ايار الفائت.

رمز الخبر 1897169

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