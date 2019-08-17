رغم الحظر.. برميل الخام الثقيل الايراني بيع بـ62.6 دولار في يوليو

هذا واشار التقرير الى أن متوسط سعر الخام الايراني الثقيل في الشهور السبعة الاولى من سنة 2019 سجل 63.15 دولار.

يشار الى أن اميركا اعادت فرض الحظر على مبيعات النفط الايراني في مايو/ايار الفائت.