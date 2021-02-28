العملية في العمق السعودي أصابت أهدافاً مهمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت العمق السعودي، قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله "محمد البخيتي" أن العملية في العمق السعودي مختلفة عن سابقاتها، محذرا من أنها ستستمر ضد المواقع العسكرية السعودية في حال لم يتم رفع الحصار عن اليمن.

وشدد على أن "استمرار عملياتنا مرتبط بتوقف العدوان ورفع الحصار، ومستعدون بعد ذلك لبحث الحل السياسي".

ودعا البخيتي إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية السعودية، مؤكداً "نحن من حقنا استهدافها". وأشار إلى أن "السعودية قتلت منذ بداية الحرب آلاف المدنيين، ونحن حريصون على حياة المدنيين هناك".

واعتبر عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله أن الحصار على اليمن هو أخطر من العدوان العسكري المباشر. وقال إن "الإدارة الأميركية الجديدة لم تطلب وقف الحصار على بلدنا، فيما يطلبون منا وقف قتالنا".

وكشفت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن تفاصيل تنفيذها عملية هجومية كبيرة ضد أهداف عسكرية في الأراضي السعودية بصاروخ بالستي و15 طائرة مسيّرة وفق ما أعلن المتحدث باسمها العميد "يحيى سريع."

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