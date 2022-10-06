صواريخ صنعاء البحرية ستحسم المعركة حال عدم رفع الحصار

وأفادت وكال مهر للانباء أن البخيتي قال، خلال مقابلة عبر قناة الميادين: "دول العدوان تمنع دخول السفن إلى اليمن بقوة السلاح"، مشدداً على أنّ القوات اليمنية "سترد بشيء مماثل".

عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله، أكد امتلاك القوات اليمنية أيضاً، "القدرة والجرأة على ضرب المنشآت النفطية السعودية والإماراتية"، مشدداً على أنّ ذلك "في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها".

وأوضح البخيتي أنّ "مطالب الشعب اليمني عادلة"، مؤكداً أنّه في "حال لم يتم تلبيتها فإنّ ضرب العمق السعودي والإماراتي حق لنا".

وطالب عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله، بزيادة "عدد الرحلات الجوية والوجهات وفتح الميناء ودفع الرواتب"، معتبراً أنّ "استمرار الحصار يعني استمرار الحرب لأن العدوان يمنع دخول السفن إلى اليمن".

وعن الهدنة الأممية، أشار البخيتي إلى أنّ صنعاء "لا يمكنها القبول بهدنة دائمة أو طويلة مع استمرار العدوان والحصار"، مضيفاً أنّها "تمتلك القدرة والجرأة على ضرب المنشآت النفطية السعودية والاماراتية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها".

وعن الدور الأميركي في الحرب اليمنية، أشار عضو المكتب السياسي إلى أنّ "أميركا غير راغبة بوقف الحرب لأن استمرار الحرب بين الدول العربية والإسلامية لصالحها"، مضيفاً أنّ "قادة السعودية والإمارات وأميركا يعلمون جديتنا في ضرورة تحقيق مطالبنا".

وأضاف البخيتي أنّ "إطالة الحرب على اليمن مصلحة أميركية واسرائيلية لذلك تضغط واشنطن لاستمرارها".

وكشف عضو حركة أنصار الله أنّ "الإمارات قررت في مرحلة معينة وقف مشاركتها في الحصار على اليمن، لكنها تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة و"إسرائيل".

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