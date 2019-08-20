قائد الثورة يعين الشيخ"حسن نظري" رئيسا لمؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أصدراليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين حجة الإسلام والمسلمين "حسن نظري" رئيسا لمؤسسة دائرة المعارف للفقه الإسلامي وفق مذهب أهل البيت سلام الله عليهم.

وعزا قائد الثورة الإسلامية في رساته إلى المؤسسة بوفاة رئيسها السابق علي رضا حائري، متمنياً على المؤسسة إكمال مسيرتها المباركة.

تجدر الإشارة إلى أنه بتوجيه من قائد الثورة الاسلامية اية اللّه العظمى السيد علي الخامنئي وبواسطة الراحل اية اللّه السيد محمود هاشمى شاهرودي تاسست موسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت (ع) و ذلك فى سنة 1369 ه ش 1990 م. /انتهى/.