تعيين "عليرضا حائري" رئيسا لمؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أصدر صباح اليوم الأحد، قرارا بتعيين حجة الإسلام والمسلمين "عليرضا حائري" رئيسا لمؤسسة دائرة المعارف للفقه الإسلامي وفق مذهب أهل البيت سلام الله عليهم.

تجدر الإشارة إلى أنه بتوجيه من قائد الثورة الاسلامية اية اللّه العظمى السيد علي الخامنئي وبواسطة الراحل اية اللّه السيد محمود هاشمى شاهرودي تاسست موسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت (ع) و ذلك فى سنة 1369 ه ش 1990 م، وتتأطر الاهداف والنشاطات العلمية والتحقيقية لهذه المؤسسة كالتالي: "1 - تدوين دائرة معارف كبرى للفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت (ع): استكمال بعض المراحل التحقيقية في دائرة المعارف من قبيل فرز المفردات والتاليف فى قسم منها وذلك باشراف مباشر من قبل رئيس الموسسة المحترم. وسوف تصدر اجزا هذا الاثر العلمي الهام تباعا وحسب التسلسل الابجدي. و يشكل هذا النشاط 70% من مجموع نشاطات الموسسة العام. 2 - تدوين فهرست موضوعى لفقه الجواهر: و يجتاز هذا العمل الكبير والاثر النفيس والذى يمتاز بقالبه الجديد مراحله النهائية وستصدر اجزاوه تباعا باذن اللّه. 3 - تعجيم الكتب الفقهية: وقد تم حتى الان تعجيم كتاب جواهر الكلام وصدر تحت عنوان معجم فقه الجواهر في ستة مجلدات. ويجري حاليا العمل فى معجم الكتب الفقهية للشيخ الطوسى (ره).وهناك ايضا خطة لتعجيم كتب فقهية اخرى في المستقبل. 4 - تدوين المفردات الفقهية باللغة الفارسية: وقد تم انجاز المراحل الاولى فى هذا المحور فيما ينهمك القسم الخاص بانجاز هذا المشروع في العمل لاستكمال سائر مراحله الاخرى. 5 - مركز الغدير للدراسات الاسلامية: ا - اصدار الكتب العقيدية والكلامية في اطار المذهب الامامي. ب - تدوين دليل للمصطلحات والفرق الاسلامية. 6 - المجلات الفصلية التخصصية: وتتبنى الموسسة اعداد، تاليف، طبع وتوزيع مجلتين فقهيتين فصليتين باللغتين العربية والفارسية كما تصدر عن الموسسة مجلة (المنهاج) الفصلية وهي مجلة ثقافية اسلامية باللغة العربية"./انتهى/