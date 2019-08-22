  1. إيران
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠

إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" بحضور الرئيس روحاني

إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" بحضور الرئيس روحاني

أزاحت إيران اليوم الخميس الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية بعيدة المدى وذلك برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني.

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه تم إزاحة الستار عن  منظومة "باور 373" الصاروخية بعيدة المدى برعاية الرئيس الايراني حسن روحاني صباح اليوم الخميس.

يشار الى ان منظومة "باور 373" الايرانية الجديدة تتفوق بقدراتها على صواريخ "اس 300" الروسية ، وهي تمتاز بقدرتها على تدمير الاهداف حتى ارتفاع 65 كيلومترا وبمدى يبلغ 300 كيلومتر .

وبامكان منظومة "باور 373" الايرانية محلية الصنع كشف وتحديد هوية مئة هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لها .

وبصناعتها لهذه المنظومة (باور 373 للدفاع الجوي بعيدة المدى ) باتت ايران تحتل المرتبة السادسة عالميا في هذا المجال . /انتهى/. 

رمز الخبر 1897289

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