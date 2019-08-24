الرئيس الإيراني: سنبثّ اليأس والخيبة في صدور الأعداء

وقال الرئيس روحاني في كلمته إنه رغم ضغوط الحظر الشديدة فان البلاد تحقق التقدم وتؤكد الارقام انخفاض معدل التضخم في الآونة الأخيرة، مؤكدا ان الشعب الايراني يصر على المقاومة والصمود رغم معاناة الحظر.

وتابع الرئيس روحاني "ليس امامنا الا الوحدة لاحباط الظروف التي فرضت علينا"، وأردف القول: "سنجعل العدو ييأس من تحقيق أهدافه".

ووضع رئيس الجمهورية و أعضاء الحكومة اكليلا من الزهور على مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة .

كما زار رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة مرقد نجل الامام المرحوم السيد احمد الخميني ومرقد رئيس مجمع تشخيص مصلحت النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني اللذين دفنا قرب ضريح الإمام الخميني (قدس سره) و قرأوا الفاتحة على روحيهما .

و حضر المراسم حفيد الامام الراحل السيد حسن الخميني الذي يتولي سدانة الروضة.

و تنطلق فعاليات اسبوع الحكومة بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الجمهورية الاسبق محمد علي رجائي ورئيس حكومته الشهيد محمد جواد باهنر في 8سبتمبر/ايلول 1981./انتهى/