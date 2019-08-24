تجميل الانف في ايران؛ كل ما تحتاج إلى معرفته

تُعرف إيران باسم "رأس المال لعمليات للأنف في العالم" ، مع إجراءات نصيب الفرد أكثر من أي دولة أخرى (سبع مرات أكثر من الولايات المتحدة). مع اختصاصي التعليم العالي الذين يقومون بإجراء أنواع مختلفة من جراحات الأنف - التجميلية والطبية - تتمتع إيران بواحدة من أغنى منابع البشرية لجراحة الأنف في العالم.

ما هو تجميل الانف في ايران؟

جراحة الأنف (تعرف أيضًا باسم "وظيفة الأنف") هي عملية تجميل تهدف إلى تصحيح أو إعادة تشكيل أو إعادة بناء الأنف. عادة ما يتم إجراء عملية تجميل الأنف لمعالجة الجوانب الجمالية للأنف. إنه ينطوي على إجراء جراحي لتعديل بنية الأنف ، عادة عن طريق إجراء تغييرات على عظم الأنف أو الغضاريف.

ليس كل عمليات تجميل الأنف ، لأسباب تجميلية. في بعض الأحيان يتم إجراء جراحة الأنف لاستعادة وظيفة الأنف التي تعاني من مشاكل طبية ، على سبيل المثال صعوبة في التنفس بسبب الحاجز المنحرف. تسمى العملية الجراحية لتصحيح الحاجز المنحرف سبتوبلاستي.

ما الذي يمكن أن يقوم به تجميل الانف؟

كما ذكر أعلاه ، يمكن استخدام جراحة الأنف لتصحيح المشاكل الوظيفية للأنف مثل الحاجز الملتوي الناجم عن إصابة مؤلمة ، والتي غالبا ما تؤدي إلى انسداد الأنف.

غالبية حالات تجميل الأنف ، لا تعاني من مشاكل طبية. قرروا الحصول على عملية تجميل الأنف لأنهم غير راضين عن شكل أنفهم. تهدف عملية الأنف ، من الناحية الجمالية ، إلى تصحيح المشكلات التالية:

1- ملتوية أو غير متناظرة الأنف

2- أنف كبير جدًا أو صغير جدًا مقارنة بميزات الوجه الأخرى

3- جسر أنفي بارز أو سنام خلفي (يشار إليه عادة باسم "خطاف الأنف")

4- الأنف واسع جدا

5- بصلة منتفخة ، غيض أو الموسع

6- الخياشيم غير متناسبة أو غير متناظرة

لماذا إيران مشهورة في تجميل الانف ؟

لا يمكن للمرء السير في أحد شوارع مشهد ولا يصادف توقيع عملية الأنف: ضمادات مثبتة على جسر الأنف. لقد ارتفع جنون وجود أنف صغير ومستقيم منذ عدة عقود بين النساء والرجال في إيران.

الآن تمتلك إيران أعلى معدل لجراحة الأنف في العالم ، مع إجراءات أكثر للفرد من أي دولة أخرى. مع تدفق الناس إلى البلاد لإنجاز أنفهم من قبل الأطباء الإيرانيين ، أصبحت إيران مركزًا لتجميل الأنف في العالم.

تجذب جراحة إعادة تشكيل الأنف أيضًا نصيب كبير جدا من السياح الصحيين الذين يدخلون إيران للعلاج. يتدفق عدد كبير من المرشحين الخارجيين للعمل جراحةالأنف من مختلف البلدان ، وخاصة دول الشرق الأوسط ، إلى إيران سنويًا لإجراء عمليات جراحية مع جراحي الأنف الإيرانيين المهرة.

حضر بعض المشاهير الأجانب المشهورين إلى إيران لإجراء عمليات تجميل الأنف على مدار الأعوام الماضية ، بما في ذلك النموذج السويدي الأمريكي ، Pixee Fox ، المعروف باسم "دمية باربي البشرية" وشخصية التلفزيون البريطاني و المولد في البرازيل ، رودريجو ألفيس ، والمعروفة باسم " دمية كن البشرية ".

تكلفة تجميل الانف في ايران ؟

خدمات الرعاية الصحية ليست مكلفة للغاية في إيران. بالنظر إلى العوامل الاقتصادية ، تعتبر الجراحة التجميلية ميسورة التكلفة في إيران. بالنسبة لعملية تجميل الأنف ، فإن إجراء متوسط في إيران سيكلفك أقل بنسبة تصل إلى 80 ٪ في الولايات المتحدة (بما في ذلك جميع النفقات) ، و 60 ٪ أقل من أستراليا ، و 50 ٪ أقل في ألمانيا ، و 30 ٪ أقل من الهند .

يقدم موقع تجميل دكتور حزم وظائف معقولة التكلفة بثلاثة أنواع مختلفة لتناسب جميع الميزانيات. يتحدد سعر حزم جراحة الأنف حسب خبرة وكفاءة الطبيب ونوع الفندق والخدمات الأخرى التي ترغب في تلقيها.

جراحين الأنف في إيران

جراحو الأنف الإيرانيون هم من بين أكثر الخبراء دراية وخبرة وافرة في العالم. بعد أن تخرجت من أفضل الجامعات في إيران والولايات المتحدة وأتممت دورات دراسية وزمالات متقدمة في مجالات متخصصة مثل الأنف وجراحة الوجه والفكين معظمها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية ، فإن أفضل جراحي الأنف في إيران هم الأفضل في العالم.

إن الخبرة التي تمت تجربتها واختبارها لجراحي تجميل الأنف الإيرانيين هي نتيجة لسنوات عديدة من العمل الجاد والخبرة. على سبيل المثال ، يقوم جراح الأنف المتوسط في مشهد بإجراء 100 عملية جراحية شهريًا. يقوم بعض الجراحين الأكثر شعبية في جراحة الأنف في إيران بما يصل إلى 5 عمليات في يوم واحد.

من الجدير بالذكر أن أطباء تجميل الأنف الإيرانيين يتعاملون مع حالات مختلفة بأنوف متنوعة للغاية. وهذا يجعلهم أكثر كفاءة في العمل على أنوف ذات أشكال وتشوهات مختلفة.

ومع ذلك ، فإن البعض منهم معروف بنوع معين من الأنف ، مثل أنوف سمين أو أنوف عظمية ، أو أنواع محددة من عمليات الأنف ، مثل جراحة الأنف الفانتازي. لديهم أيضا حالات مع مختلف الأعمار. الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 50 عامًا ، وعادةً ما تتضمن حالات تجميل الأنف الطبي.

إحدى المزايا الكبيرة لجراحي تجميل

الأنف الإيرانيين هي أنهم يولون أهمية كبيرة للمحادثة قبل الطبيب والمريض. يكرسون الكثير من الوقت للاستماع للمرضى في جو ودي لفهم ما يريدون بوضوح.

بالطبع ، يمتلك معظم جراحي جراحة الأنف فهمًا جيدًا للجماليات ، مما يعني أنهم يقدمون استشارة للمرضى حول أفضل طريقة لإعادة تشكيل الأنف بحيث يتوافق مع المعايير الجمالية ويكون متناسقًا مع ميزات الوجه الأخرى.

باختصار ، نظرًا لأن عملية تجميل الأنف هي مزيج من العلوم والفن ، فإن جراحي تجميل الأنف الإيرانيين يستفيدون من معارفهم وخبراتهم الواسعة وإحساسهم الجمالي القوي لجعل حلمك حقيقة.

سيقوم أخصائيو تجميل الأنف في تجميل دكتور بأداء وظيفة الأنف حسب الأسلوب الذي تختاره ، لكنهم سوف يعطونك تلميحات أيضًا حول أفضل أسلوب أنف يلائم وجهك بحيث يتوافق مع المعايير الجمالية ويكون متناسقًا مع ميزات الوجه الأخرى.

كم يكلف؟

بناءً على رسوم الطبيب والمستشفى والعيادة ، وعوامل أخرى ، قد يتكلف متوسط وظيفة الأنف الأولية ما بين 1500 دولار و 2500 دولار في إيران. تكلفة مراجعة عملية تجميل الأنف عادة ما تكون أعلى من التكلفة الأولية. يقارن الرسم البياني الذي تراه هنا متوسط تكلفة عملية تجميل الأنف في إيران مع البلدان الأخرى

هل إيران هي الخيار الصحيح لعملية تجميل الأنف؟

تمتلك إيران كل ما تحتاجه لإجراء عملية تجميل الأنف الآمنة والفعالة: الجراحون ذوو الخبرة العالية والعيادات والمستشفيات الحديثة وتكاليف معقولة. تشتهر إيران بعمليات تجميل الأنف وتسمى "عاصمة وظائف الأنف في العالم". بالإضافة إلى ذلك ، فإن إيران دولة عظيمة تتمتع بثقافة عظيمة وشعب عظيم. إن إلقاء نظرة على مقاطع الفيديو الخاصة بشهادات مرضى جراحة الأنف التجميلية الذين قاموا بعمل أنفهم في إيران سيوضح سبب كون إيران بلدًا رائعًا لجراحة الأنف.