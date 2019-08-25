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٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٨:٤٥

تقرير مصور

فيديو هجمات الحتلال الوحشية على الأراضي السورية /صور

فيديو هجمات الحتلال الوحشية على الأراضي السورية /صور

اعلنت وكالة سانا، أن المضادات الجوية السورية إعترضت أكثر الصواريخ المعادية

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رمز الخبر 1897373

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