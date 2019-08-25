https://ar.mehrnews.com/news/1897373/ ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٨:٤٥ رمز الخبر 1897373 العربية العربية ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٨:٤٥ تقرير مصور فيديو هجمات الحتلال الوحشية على الأراضي السورية /صور اعلنت وكالة سانا، أن المضادات الجوية السورية إعترضت أكثر الصواريخ المعادية تحميل 8 MB رمز الخبر 1897373 سمات سوريا الاعتداءات الصهيونية مضادات جوية مطالب مرتبط موسكو تدين الهجمات الصهيونية على لبنان وغزة ايران تدين الهجمات الجوية الصهيونية على قطاع غزة وزير الاتصالات : الهجمات الالكترونية الصهيونية لن تبقى دون رد القوات الصهيونية تشن جولة جديدة من الهجمات على المدن الفلسطينية عبداللهيان: الهجمات على غزة نابعة من النزعة الصهيونية الوحشية
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